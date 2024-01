Crónica: Le hizo 96 llamadas a una menor de edad

Henry hasta se atrevió hasta ir a casa de la niña

Pero la policía lo cachó en el acto

Crónica: Verdaderamente abundan los hombres que no aceptan un NO por respuesta y que, además, nunca entienden que con menores de edad no se deben meter.

Al parecer este es exactamente el caso de un hombre estadounidense residente de la ciudad de Knoxville, en el estado vecino de Tennessee.

Henry Garren, de 34 años, fue arrestado esta semana y acusado de haber acosado de manera “persistente e incansablemente” a una adolescente.

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales al sujeto no le bastó llamar por teléfono un centenar de veces a la chica.

Tuvo la osadía de querer entrar a su dormitorio

De acuerdo con los expedientes judiciales Henry realizó un total de 96 llamadas telefónicas a la menor en cuestión de un par de días.

Todas esas llamadas las hizo de manera anónima, pero la adolescente en varias veces le contestó para pedirles que dejaran de estarla “fastidiando”.

Entonces le reconoció la voz, o sea que sabía de quién se trataba. La policía no precisó cómo es que ellos se conocen, si son familiares, vecinos, amigos ni nada por el estilo.

Y por si eso fuera poco, hasta se atrevió a llegar a su hogar, meterse a su patio trasero e ir a tocarla la ventana de su cuarto para insistirle que lo dejara entrar.