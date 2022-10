Crónica: Se busca latino con tatuajes por secuestro de chica

Siempre se nos ha advertido de que no debemos hablar con extraños, pero nunca falta quien ignore esta básica, pero muy importante recomendación, y máximo hoy en día que las redes sociales dan semejante facilidad de iniciar charlas con quien a uno se le dé la gana. Se nos olvida que cualquiera puede colocar fotos y contenido irreal para atraer a los incautos.

La joven desapareció la semana pasada sin dejar ningún tipo de rastro y no fue hasta ayer por la mañana que su hermana recibió un mensaje de ella que la policía cambió el rumbo de la pesquisa de “adulta desaparecida” a “madre secuestrada”. A Talawne se le vio por última vez en un área de Minot, en North Dakota. Si sabes algo sobre este caso llama al (605) 367-7212.

Lo que sí es un hecho, es que no se fue por cuenta propia, ya que de alguna manera Talawne logró enviarle un mensaje de texto a su hermana para contarle de que había sido secuestrada, le envió una imagen de su presunto captor y terminó diciéndole en su mensaje que, si algo llegaba a pasarle, que le cuidara bien a sus hijitos porque los amaba con todo su corazón.

No podemos dejarnos impresionar

Como padres es nuestra responsabilidad advertirles a nuestros hijos, no solo menores de edad, sino hasta los ya grandecitos de que tienen que estar alertas y no confiarse de nadie en las redes sociales. Y es que es obvio de que cualquiera puede abrir una cuenta y subir las fotos y contenido que quiera incluso aunque no sea propio.

Si abundan los engaños, estafas y extorsiones en contra de nosotros los que ya estamos mayores y que se supone somos gente vivida y de experiencia, cuánto más en ellos que, aunque crean que ya se la saben todas, apenas comienzan a vivir. No podemos bajar la guardia. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima.