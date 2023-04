Por lo general estos casos no llegan tan lejos

Tras enterarme del arresto de Francisco se me hizo súper extraño, primero porque el monto en cuestión como que no justifica que se haya llevado a cabo una amplia investigación y posterior dispositivo policial para capturarlo. Como que si no estuvieran pasando situaciones más fuertes e interesante a nuestro alrededor. Segundo, me parece extraño que la empresa para la cual trabajaba el imputado haya procedido de esa manera tan radical.

Comúnmente en esta clase de caso solo despiden al empleado, incluso por cantidades más altas y así se evitan un escándalo público hasta cierto punto innecesario. Por lo general, cargos de malversación de fondos solo los aplican a ejecutivos o personal de alto nivel que sustrae miles de dólares, no un par de cientos, pero bueno, cada cabeza es un mundo. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima. Archivado como: Crónica pierde empleo libertad