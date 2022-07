Crónica: Latino se enfurece porque no le entregaron a su hijo

El sujeto perdió el control al punto que atacó a varios policías

Y no le bastó con eso, sino que amenazó de muerte a varias personas

Crónica Latino enfurece hijo. Las autoridades de Texas están activamente buscando a Armando Morales, un tipo al parecer extremadamente violento quien cometió una serie de delitos graves, no solo en contra de miembros de su familia, sino que también de maestros y hasta de dos representantes de la ley y el orden de ese estado del sur del país.

Resulta que Armando llegó a la guardería donde cuidan a su pequeño hijo, se presentó a la oficina y pidió que se lo entregaran. El personal del lugar lo buscó en la lista de personas autorizadas para retirar a niños del plantel, pero resulta que él no estaba ahí y, por ende, se negaron a dárselo.

El hispano se alteró más de la cuenta

El hecho de que no le hayan dado a que criatura alteró a Armando quien comenzó a discutir con los maestros. No entendía que son las reglas del lugar y que le gustaran o no, simplemente no se lo iban a entregar. Al verlo demasiado enojado y que estaba comenzando a maldecirlos, el personal llamó al 911.

Tras saber que lo iban a denunciar, el latino abandonó el lugar, no sin antes amenazar a los empleados con matarlos y de paso, también les dijo que asesinaría a su exmujer por no haberlo puesto en la lista de personas responsables del niño, pues según él, aunque estaban separados, tenía los mismos derechos que ella. Archivado como: Crónica Latino enfurece hijo