Crónica: Latina se arma de valor y denuncia públicamente a su agresor

Según la mujer el individuo que la apaleó de Ángel solo tiene el nombre

Itzel expuso en sus redes sociales las imágenes del feroz ataque que sufrió

Crónica Latina valor denuncia. En Atlanta, Georgia, hay una chica hispana que está más que consternada, furiosa con el sistema de justicia estadounidense. Y es que alega que no puede creer cómo es que las autoridades dejaron salir de la cárcel a un sujeto, también latino, que la agredió físicamente sin ningún tipo de misericordia.

Itzel García está tan enojada que decidió hacer lo que muy pocas víctimas de un hecho violento se atreven y es a exponerle al público tanto a su agresor como las lesiones que este le causó en un momento de descontrol. De paso, también criticó fuertemente a quienes, tras arrestarlo, lo dejaron salir libre con una mínima fianza.

“Éramos amigos hasta que se quiso sobrepasar”

De acuerdo con la versión que Itzel dio a MundoNOW, la noche del pasado 8 de diciembre acudió a una fiesta en casa de unos amigos. La idea era pasarla bien entre ‘cuates’, algo que ya habían hecho antes en muchas ocasiones. Pero esta vez, algo salió muy mal, ya que uno de los presentes intentó abusar sexualmente de ella.

“No éramos nada más que simples amigos, pero él estaba ya borracho y quiso besarme, así que yo me alejé de él. Entonces me empezó a decir muchas cosas, pero yo lo ignoraba y al ver eso se me fue encima tocándome las piernas y cuando quise defenderme, me empezó a golpear, me jalaba el pelo y me golpeó en la cara 4 veces”, comentó Itzel a este medio. Archivado como: Crónica Latina valor denuncia