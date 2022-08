Todo quedó captado en una de las cámaras de seguridad del edificio y aunque las imágenes no son del todo claras, seguramente sí serán suficientes para que aparezca alguien que reconozca a este delincuente que, al igual que la víctima, también era hispano y quien ahora es buscado por las autoridades del condado de Gwinnett. Archivado como: Crónica: Ladrón hispano deja en la calle a madre trabajadora

Tras un par de minutos de merodear la zona y asegurarse de que no hubiera tanta gente alrededor, el tipo se metió a la tienda, se dirigió directamente a donde estaba Robertina simulando ser un cliente cualquiera e inmediatamente tomó su bolso y salió corriendo del lugar como alma perseguida por el diablo.

Le robó 500 gramos en oro y dinero e efectivo

Ayer mismo me contactó una de las hijas de la señora Robertina, quien está dolida por lo que el robo contra su madre. “Mi mamá no tiene ni casa propia y trabaja muy duro vendiendo sus joyas que por cierto saca en pagos pues compra por mayoreo y le dan crédito y así vende y luego paga”, me dijo la consternada jovencita.

"Me la dejaron con una gran deuda y ya le robaron anteriormente y creemos que es la misma persona posiblemente en complicidad con alguien que la conoce", agregó. El Departamento de Policía de Gwinnett está investigando este caso. Si reconoce al ladrón, hágale un favor a la familia afectada y denúncielo sin pensarlo mucho. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima.