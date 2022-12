Crónica José Sinaloa millas. En una casa móvil del área rural de la ciudad de Ruch, en el estado de Oregon, se registró el pasado lunes un atroz crimen. Adentro de esa vivienda asesinaron a tiros a un hombre hispano, quien fue identificado como Luis Ayala Zavala, de 31 años. El verdugo de Luis no fue ningún delincuente o alguien desconocido, sino que su propio amigo.

En su página de Facebook, el alguacil de Jackson expuso de que cuatro días después del asesinato de Luis, en horas de la tarde recibieron un valioso ‘tip’ que es como les llaman a las pistas, ya sea anónima o de algunas fuentes conocidas, de que a José lo tenían más cerca de lo que ellos pensaban y que no iba camino a México, como los investigadores se lo temían.

Los representantes de la ley y el orden tomaron todas las medidas de precaución necesarias para evitar que, en caso de que la alerta fuera cierta, el imputado no fuera a tener ninguna posibilidad de escapárseles. Y nuevamente acertaron, pues tras acorralarlo y ordenarle que saliera de la casa con las manos en alto, este acató las indicaciones.

¿Pertenece a algún cartel de drogas?

Lo que no está claro es si José y Luis eran parte de algún cartel mexicano de las drogas, pues inicialmente el Sheriff expuso de que sí, sin mencionar el nombre de alguno en particular, pero unas horas después la agencia se retractó. “Corrección: hasta este momento aún no está claro si pertenecían o estaban asociados a un cartel de drogas mexicano”, recalcó.

Lo que sí es un hecho, es que Luis ya está tres metros bajo tierra y José, tras las rejas acusado de homicidio en segundo grado, posesión y uso ilegal de un arma de fuego, entre otros cargos graves. En su búsqueda participarían agencias estatales y federales de la ley, como el Servicio de US Marshals, pero al final, fueron los locales quienes terminaron atrapándolo. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima. Archivado como: Crónica José Sinaloa millas.