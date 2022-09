Pero a pesar de ello, sobra quienes se meten a ese mundo tenebroso y oscuro, motivados por la ambición, el egoísmo y la falta de amor al prójimo, pues a esos desalmados no les importa en lo absoluto de que ese veneno que fabrican, venden y distribuyen, vaya a parar a manos de inocentes niños e inmaduros jóvenes.

Crónica Jesús millón dólares. El narcotráfico es uno de los negocios turbios y clandestinos más rentables del mundo. Una forma efectiva de hacer dinero rápido, pero eso sí, nada segura, pues quienes se envuelven en esta clase de sucios “trabajos” suelen arriesgar no solamente su preciada libertad, sino también sus propias vidas y hasta la de los suyos.

Llevaba en su auto 18 libras de producto ilegal

De acuerdo con las autoridades locales Jesús llevaba a bordo de su vehículo nada más ni nada menos que 18 libras de metanfetaminas. Su detención se produjo luego de que fuera detenido en la calle por un patrullero de la Oficina del Alguacil del condado de Burke. No lo pararon de casualidad, pues ya le sabían lo que traía y le estaban pisando los talones. Además del narcotráfico, el hispano enfrenta cargos adicionales de uso de un vehículo para transportar una sustancia prohibida.

Franco fue recluido a la prisión de esa localidad, donde le asignaron como fianza la cantidad de 1 millón de dólares. No me extrañaría que pronto logre pagar toda esa plata y salir en libertad, pues como dije al principio, en ese mundo lo que sobra es el dinero, mal habido, pero abunda. Pero, aunque salga, que no cante victoria, porque cuando vaya a juicio, ahí sí se la aplicarán toda. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima. Archivado como: Crónica Jesús millón dólares