De acuerdo con los expedientes judiciales, esa fatídica mañana después de haber departido celebrando tan importante fiesta para los estadounidenses, Elías no paraba de tomar licor y ya al calor de los tragos, sacó su pistola y comenzó a manipularla en presencia de todos en la casa, incluyendo miembros de su propia familia.

Se intentó matar antes que llegara la policía

Los testigos de este cruel crimen llamaron de inmediato al 911, mientras que Elías seguía en la casa bebiendo. Sin embargo, estaba completamente consciente de lo que acababa de hacer y de lo que le esperaba, al punto de que justo antes de que llegara la policía, se levantó de su asiento y volvió a tomar su arma de fuego.

En esta vez no atentó contra nadie más, sino solo contra él mismo. Se puso la pistola en la sien y haló del gatillo. No obstante, estaba tan borracho que no se atinó a sí mismo y la bala apenas le pasó rosando, eso sí, le quemó parte del rostro y causó daños severos en su ojo izquierdo, pero sobrevivió para contarlo. Archivado como: Crónica Jamás volverá emborracharse