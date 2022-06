Crónica: Inmigrante no tuvo ningún tipo de piedad con su exnovia

Furioso poque había terminado con él, la violó frente a sus dos hijas

Tras cometer semejante ultraje, el perverso sujeto se mudó a EE.UU.

Rolando Eduardo Enríquez es uno de esos disque 'machos' modernos que no toleran el rechazo de una mujer. Que nunca aceptan un NO por respuesta. Por ello, cuando su novia le dijo por teléfono que estaba dispuesta a terminar con él para siempre, el sujeto le pidió que "por favor" aclararan el asunto en persona.

Pero en realidad sus intenciones no eran resolver el problema, sino que cobrárselas por el hecho de haberle dado la espalda. “A mí nadie me deja”, seguramente pensó el individuo justo antes de arremeter contra esa mujer, que estaba decidida a dejarlo. Ella, sin imaginar lo que estaba tramando su ex, le dio la oportunidad de hablar y verse en persona.

Crónica inmigrante piedad exnovia: Le tomó fotos para extorsionarla

Tras cometer el vil ultraje a punta de severos golpes y todo enfrente de las dos pequeñas de la fémina, las cuales Rolando quería que por la fuerza fueran sus hijastras, el tipo sacó su teléfono celular y le tomó una serie de fotografías desnudas a la mujer y le dijo claramente que si insistía en abandonarlo, las subiría en Internet para que todo el mundo la viera.

Contra viento y marea, la mujer no se dejó intimidar y nomás él se retiró, llamó a las autoridades locales para denunciarlo. Este trágico suceso ocurrió en abril de 2016 en Ecuador, de donde son originarias, tanto las víctimas como el victimario. La policía comenzó a buscarlo, pero nunca pudieron atraparlo.