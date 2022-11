Cualquiera diría que como no tiene papeles y que está dispuesto a aceptar la deportación, que lo expulsen del país y asunto cerrado, pero en el caso particular de Erin, la situación es mucho más complicada, pues no se trata de un simple reo sin estatus legal, ya que es un prisionero que recién fue condenado a cadena perpetua.

“Soy inocente y tengo las pruebas que lo demuestran”

Gracias a su cooperación, Erin fue declarado culpable y el juez a cargo del caso le impuso una condena de cadena perpetua, mientras que sus cómplices van a tener que encarar sentencias menores, las cuales podrían oscilar entre los 20 y 30 años. Todos terminaron convictos de robo a mano armada, asalto agravado y agresión contra un representante de la ley, entre otros.

“Yo no hice nada de lo que me acusan. Ese día estaba trabajando y tengo pruebas. Soy inocente. No sé ni entiendo cómo es que caí en todo esto. Lo único que por favor les pido es que me saquen de aquí. Que me deporten. No puedo seguir pagando por algo que no hice”, me dijo Erin completamente frustrado. Su sueño es la deportación, pero seguramente nunca lo verá cumplido. Que su caso sirva de ejemplo para otros jóvenes que están ahora mismo afanados con “la vida loca”. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima. Archivado como: Crónica Indocumentado deporten Honduras