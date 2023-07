Entonces, las autoridades recurrieron a los medios de comunicación con la esperanza de que alguien pudiera ayudarles proporcionándoles alguna pista para saber de quién se trataba y dejarle saber así a sus seres amados. Sin embargo, pasaron los días y los investigadores no pudieron conseguir nada relevante.

Hace una semana que un menor hispano murió tras ser atropellado en una transitada calle de la ciudad de Norcross, en Georgia. Cuando lo arrollaron esa fatídica madrugada del domingo 25 de junio, la policía local intentó identificarlo, pero todos sus intentos fueron en vano, puesto que no llevaba ningún documento consigo, ni tampoco tenía alguna marca particular.

“Nada ni nadie puede aplacar el dolor que siento”

Fue hasta entonces que el padre supo que la imagen en el retrato hablado correspondía a su pequeño, a quien trajo a este país a la edad de 13 años, procedente de San Marcos, Guatemala. “No se parece en nada a mi hijo”, les dije. “Entonces me enseñaron unas fotos de cuando lo levantaron. Tenía sangre por todos lados. Ahí supe que era él. Lloré amargamente como nunca”.

“Nada me puede calmar mi dolor”, aseveró el acongojado padre. Y no es para menos, pues acaba de perder al mayor de sus hijitos. Los cuatro más chicos los dejó allá en su tierra natal. Hoy están tratando de conseguir los fondos para repatriar los restos del chico por medio de una cuenta en Go FundMe. Necesitan recaudar casi 10 mil dólares para ello. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow. Archivado como: Crónica identifican menor atropellado.