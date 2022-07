Crónica: Identifican cuerpo de mujer asesinada y resultó ser latina

El macabro hallazgo se produjo a finales del mes pasado en Georgia

Hoy las autoridades enfocarán sus esfuerzos en atrapar a su verdugo

Crónica cuerpo asesinada latina. Una joven hispana que vivía en Georgia fue asesinada y su cuerpo abandonado en una zona boscosa del condado de Hall. No se sabe con exactitud aun cuando ocurrió el crimen, pero el descubrimiento de su cadáver se produjo la tarde del 20 de junio pasado en las afueras de la ciudad de Flowery Branch.

Como la víctima no tenía ningún tipo de documento de identidad consigo, las autoridades no pudieron identificarla, por lo que le hicieron un retrato hablado de cómo lucía en vida, el cual fue expuesto en todos los medios locales de comunicación. No fue hasta ayer lunes, un mes después del horrendo hallazgo, que finalmente pudieron saber quién era en realidad.

Se trataba de una chica ecuatoriana

La Oficina del Alguacil del condado de Hall reveló hoy que era Saraí Llanos Gómez, de apenas 19 años y nativa de Ecuador. Sus familiares fueron notificados ayer sobre su deceso, después de un mes de angustia tras no saber nada sobre su paradero. Como era de esperarse, la noticia les cayó como un balde de agua fría.

La policía local está segura de que se trató de un homicidio, pero todavía no tienen en la mira a ningún sospechoso, aunque sí han expuesto también un retrato hablado de una "persona de interés" que es un hombre de la raza blanca que posiblemente tenga entre 20 y 30 años. Él fue visto cerca del área poco antes en donde hallaron el cuerpo.