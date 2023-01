ICE: Cotejaron sus huellas dactilares

“Por favor no me ignoren. Yo soy inocente. Me están llevando por gusto. Soy un tipo trabajador y decente”, les recababa una y otra vez. Ante tanta insistencia, los oficiales, que resultaron no se policías, sino que funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), decidieron verificar ahí mismo su versión.

Sacaron un pequeño aparatito y le pusieron sus huellas dactilares en él. El resultado que obtuvieron en cuestión de segundos solo sirvió para verificar que su operativo había sido exitoso y que Rosa Pereira solo estaba tratando de tomarles el pelo. En realidad, él era el sujeto que estaban buscando apresar, lo que esfumó sus planes de que lo soltaran. Archivado como: Crónica ICE intercepta inmigrante.