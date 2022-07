Y aunque decían no alcanzar a ver mucho debido a la oscuridad, varias patrullas se dirigieron al lugar para investigar. Uno de los primeros en llegar fue el agente Estrada Sánchez, quien dijo haberse topado con dos hombres y una mujer. Tras abordarlos, el trío confesó que eran ellos los del escándalo, pero coincidieron en que “no pasaba nada malo y que todo estaba bien”. Archivado como: Crónica Hispanos presos vecindario

En el video de la cámara corporal del oficial Estrada que fue entregado en exclusiva a MundoNow, se puede apreciar como ese sujeto no quiso identificarse y de paso, quería dejar al uniformado hablando solo e irse a encerrar a su casa, sabiendo que la ley estatal lo obliga a decir quién es cuando un representante de la ley y el orden se lo demanda.

Los dos jóvenes del sexo masculino evidentemente habían bebido más de la cuenta, eso sumado a lo que estaban haciendo, ya era suficiente causa para que fueran apresados, pero a uno de ellos eso no le bastó y se comportó mal con el oficial Estrada al saber que sería arrestado. No solo se negó a cooperar dándole su información personal, sino que hasta lo amenazó.

Cayó uno tras otro por defenderse entre ellos

El agente Estrada reportó que se vio en la necesidad de arrestar en el acto al muchacho, luego identificado como Edgar Guzmán, de 23 años, porque le desobedeció no solo una, sino que todas sus indicaciones. Y no era porque no hablaba inglés, como suele ocurrir con muchos hispanos, pues este muchacho es 100 por ciento bilingüe.

Al ver que estaba apresando a su amigo, el mexicano Ángel Bautista, de 24 años, comenzó a gritarle maldiciones a Estrada, por lo cual también fue arrestado en el acto por los colegas del agente. Ambos fueron acusados de intoxicación en la vía pública y conducta desordenada, dos cargos menores.