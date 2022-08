Crónica: Hispanos arrestados por llevarse a niñas a sus casas

Se trata de dos jóvenes latinos que pusieron sus ojos en menores

En Estados Unidos esta clase de acciones son considerados delitos graves

Crónica hispanos arrestados niñas. En muchos países de Latinoamérica enamorarse y hasta iniciar relaciones sentimentales entre un adulto y un menor de edad es algo visto como normal y muy raras veces penado por la justicia, sobre todo cuando es algo consensual. Sin embargo, en Estados Unidos, nos guste o no, esta clase de actos son considerados como una violación y severamente castigados.

Al parecer, Robin Velásquez Pérez y Ángel Salcido, de 19 y 20 años, respectivamente, no sabían de esto, pero para su mala suerte, acá en este país ignorar la ley no lo exonera a uno de ser sancionado por violarla. Pero Robin y Ángel supuestamente apenas acaban de darse cuenta de que no podían hacerse novios de niñas.

Crónica hispanos arrestados niñas: Quería presentarles su noviecita a sus parientes

El miércoles Robin fue arrestado bajo cargos de violación. Las autoridades de Mississippi aseguran que el sujeto se llevó sin el consentimiento de los padres a una adolescente de 13 años hasta una casa en otro estado para presentársela a sus familiares. La policía de la ciudad de Covington, en Kentucky, la rescató al día siguiente.

La pesquisa comenzó cuando los papás de la niña la reportaron como desaparecida ante las autoridades de Ridgeland. Los detectives rastrearon el celular de la menor y lo localizaron en una vivienda en Covington, por lo que dieron aviso a sus colegas allá, que se movilizaron y fueron por ella, encontrándola feliz con su novio.