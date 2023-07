¿Será que lo volverá a hacer?

En Latinoamérica hay un dicho muy popular que reza así: “Gallina que come huevo, aunque le quemen el pico”, el cual por lo general se refiere a los casos de esos hombres que caen ante la tentación de una infidelidad una vez, pero que es cuestión de tiempo para que vuelvan hacerlo una y hasta mil veces. Pero este viejo adagio también aplica para muchos otros casos. Hoy quiero exponerles como ejemplo la historia de Christopher Daniel Pérez, un hombre hispano de 41 años y que reside en el estado de Georgia. Resulta que acaba de ser arrestado por las autoridades del condado de Gwinnett bajo el cargo grave de tráfico de drogas, una de las acusaciones más serias que alguien puede enfrentar ante la justicia estadounidense.

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, Christopher Daniel Pérez tenía ayer en su posesión una buena cantidad de cocaína, la cual planeaba distribuir entre vendedores al menudeo del área metropolitana de Atlanta. Sí, así como lo lees, esos mismos desalmados y avaros sujetos que no tienen ningún reparo en poner veneno puro en las manos de nuestros niños y jóvenes. Pero esta no es la primera vez que cae por cometer esta clase de delitos. Y es que en octubre de 2021 fue apresado exactamente por lo mismo. En esa ocasión corrió con mucha suerte y salió libre unos días después tras haberle cancelado al Estado una fianza de casi 6 mil dólares. Cualquiera en su sano juicio diría que aprovecharía para enmendar sus pasos, pero no fue así. Archivado como: Crónica Hispano autoridades locales