Crónica: Hispano que conducía un Uber resultó ser un violador en serie

Cuando despertó unas horas después, se dio cuenta de que no estaba bien. Sentía como que había tenido sexo recientemente, aunque recordaba que con nadie se había acostado al menos de forma voluntaria. Mientras que pensaba en eso, revisó su cuenta bancaria y se dio cuenta de que apenas acababan de usar su tarjeta para combustible y pagar una comida en Waffle House.

Al ver que literalmente la tenía ahí acostadita como servida en bandeja de plata, Rogelio aprovechó la oportunidad, se quitó rápidamente la ropa, luego la desnudó a ella y se le tiró encima. La mujer que estaba más de allá que para acá, o sea casi inconsciente ni siquiera se dio cuenta de lo que le estaba haciendo, así que no opuso ni siquiera el mínimo nivel de resistencia.

Le dieron 24 años de encierro más 30 de probatoria

La semana pasada, un jurado de Carolina del Norte declaró culpable a Rogelio de esta violación y de otra más, ocurrida apenas un día antes que la de Carmen. Por ende, el juez a cargo del caso lo condenó a purgar un total de 294 meses de prisión, lo que equivale a un periodo de 24 años. Al concluir su condena, Ramírez deberá registrarse como delincuente sexual por otros 30 años.

Las pruebas de ADN fueron pieza clave para lograr la condena de este sujeto, puesto que coincidía con la encontrada en el cuerpo de la víctima. Aunque no utilizó ningún tipo de fuerza en contra de ella ni la lastimó de ninguna manera, si cometió el ultraje cuando ella no estaba en sus cinco sentidos, lo cual es considerado violación. Vaya forma de arruinar su vida y todo por no ser capaz de controlar sus hormonas. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima. Archivado como: Crónica Hispano Uber violador.