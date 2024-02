Crónica: Hispano se roba un Corvette, pero le dura poco

Andrew fue apresado tras una persecución.

Pero el gusto de manejarlo nadie se lo quita.

Se lo robó de un estacionamiento.

¿A cuántos de los que me leen les encantaría tener un Corvette? A lo mejor son muchos los que sueñan con un vehículo de este tipo.

Sin embargo, ese es un lujo que no todos nos podríamos dar, así que a la mayoría nos tocará solo ver como otros lo conducen por las calles.

Pero hay personas para las cuales el hecho de no tener suficiente dinero para comprarse uno no es una excusa para no tenerlo.

Pero antes de que sigas leyendo, te invitamos a escuchar el nuevo podcast Mundo Narco, dando CLICK AQUÍ.

PARA ESCUCHAR EL PODCAST DA CLICK EN LA IMAGEN

Andrew Gómez Chacón es un ejemplo de ello. Este hispano no se quedó con las ganas de tener y pasearse con un carro de estos, aunque sea por un poco tiempo.

Todo indica que valiéndose de maquinaria de alta tecnología Gómez Chacón logró no solo abrir un auto Corvette, sino también arrancarlo y llevárselo.

El automotor estaba estacionado en un lugar público de California. Para evitar que se lo fueran a confiscar, se lo llevó hasta Las Vegas, Nevada.

Una vez ahí, le puso una placa provisional con miras a despistar a las autoridades. Así lo anduvo por varios días, hasta que la tentación pudo más. No quiso andar tranquilo en las calles, sino que comenzó a pisar a fondo el acelerador cada vez que tenía oportunidad.