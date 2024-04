Crónica: Hispano se enamoró de una quinceañera

Se desconoce hasta hoy si ella le correspondió o no, pero independientemente de eso, no dejar de ser un delito estatal y de los más graves.

Se trata de un hispano mayor de edad que no le bastó con poner sus ojos con morbo en una chica, sino que se atrevió a tratar de llevar una relación sentimental con ella.

Al verla solita en la residencia, el imputado no lo pensó dos veces en ultrajarla, indican los reportes judiciales. Crónica Hispano enamoró quinceañera

Tal suceso supuestamente ocurrió entre las 9:30 y las 10 de la mañana del pasado lunes 11 de marzo, día en que la afectada no fue a la escuela por motivos de fuerza mayor.

¿Cómo es que tuvo acceso libre a la menor?

Tras el arresto de Christian Gutiérrez surge la duda sobre cómo es que llegó a estar tan cerca de la supuesta víctima.

Las autoridades no han dado mayores detalles al respecto, pero no me extrañaría que él viviera en el mismo hogar que ella.

Y es que muchas familias hispanas acostumbran a meter a terceras personas a sus domicilios para pagar así menos de renta y ayudarse con los demás gastos.

Se les olvida que hoy no se debe confiar en nadie, porque hasta los mismos familiares pueden convertirse en violadores de la noche a la mañana.

La pedofilia está más fuerte que nunca y el incesto, más común de lo que uno se imagina. Triste. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow. Por favor compártela y hasta la próxima. Crónica Hispano enamoró quinceañera