Y es que utilizando tarjetas de crédito o débito robadas o que tomaron “prestadas” de otras personas sin su consentimiento, andan por ahí delincuentes haciendo pedidos en línea o por teléfono de costosas prendas o aparatos electrónicos, pero eso sí, tratando de no correr ellos ningún tipo de riesgo legal.

Crónica hispano roba paquetes. El ingenio de los malhechores que en lugar de ganarse la vida honradamente trabajando, como nos toca a la mayoría de los inmigrantes que venimos a Estados Unidos, optan por ganar dinero de la manera más fácil, parece no tener fin. Hoy las autoridades estadounidenses han detectado una nueva modalidad de robo y estafa al mismo tiempo, que afecta tanto a empresas como al público en general.

Crónica hispano roba paquetes: “Hubo un error en su reciente entrega”

El sujeto le explica a las personas que su compañero de trabajo acaba de equivocarse al entregarle un paquete que en realidad era para otra persona que vive en el mismo vecindario, pero que por error, le pusieron su número de casa. La gente le cree y devuelve la caja, sin saber que se trata de un fraude y robo de manera simultánea.

En uno de los casos, resulta ser que el residente no hablaba español y el ladrón no hablaba inglés, así que llamó a un “supervisor” para que por teléfono le explicara a esa persona del disque error. ¿Imagínate un empleado de correo que no habla inglés? Eso se le hizo raro al propietario de la casa, pero, aun así, cayó en la trampa. Archivado como: Crónica hispano roba paquetes.