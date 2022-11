Crónica: Hispano llegó a la fiesta de su exnovia sin ser invitado

Y cuando la familia de ella lo echó del lugar, se enojó y les disparó

Su machista acción le costará 10 largos años de su vida tras las rejas

Crónica Hispano fiesta exnovia. Nos guste o no, cuando una relación sentimental se acaba y ya sea él o ella dice hasta aquí y no más, así debe ser. Aunque no esté de acuerdo, la otra parte debe aceptar dicha decisión y dejar de fastidiar insistiendo en continuar, pero eso es algo que muchas veces cuesta asimilar, al punto de que hay personas que terminan haciendo locuras.

Este justamente fue el caso de Emilio Daniel Morán, de 24 años, a quien a mediados del año pasado lo cortó su novia, algo que era lo que él menos quería, pues supuestamente disque estaba locamente enamorado de ella. Pero para su mala suerte, la chica ya no estaba dispuesta para nada a continuar con ese noviazgo.

La quiso sorprender en su cumpleaños

Resulta que el 5 de agosto de 2021, la expareja de Emilio estaba de manteles largo y él sintió el deseo de pasarla a su lado en ese día tan especial, darle su regalo, pasarla bien y quien sabe, a lo mejor reconciliarse con ella y poder volver. Así que se arregló lo mejor que pudo, se puso su mejor loción y salió para la casa de la mujer en la ciudad de Gillsville (Georgia).

Llegó al domicilio contento, con muchas ilusiones, pero no contaba con que lo que se avecinaba. Y es que el hermano de su exnovia, o sea su anterior cuñado al verlo, le salió a su encuentro. "Tú no eres bienvenido más en esta propiedad. Te voy a exigir que te retires de inmediato o tendrás serios problemas porque llamaremos a la policía", le advirtió el hombre.