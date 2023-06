Se nos ha recomendado una y mil veces que cuando vayamos a celebrar y consumamos licor, llamemos un taxi, Uber y que le pidamos a un allegado que vaya por nosotros o por lo menos tengamos un conductor designado que no haya tomado para evitarnos de esa manera no solo un dolor de cabeza legal si nos para la policía, sino que hasta vernos envueltos en un accidente vial.

“Esto me va a perjudicar, por favor, mi mamá tiene cáncer”

Al verse esposado y sentado en el asiento de su patrulla, Gabriel comenzó a tratar de convencer al uniformado que lo dejara ir. “Mira yo cometí un error al manejar así, pero estoy bien. Si me venía saliendo del carril es poque venía peleando con uno de mis acompañantes porque no le quiere mandar dinero a su pareja en Venezuela”, le dijo el chofer, pero de nada le valió. Entonces pasó a su segunda historia del día.

"Por favor no me lleve. Tengo a mi mamá enferma de cáncer y depende en todo de mí", le dijo. "Tranquilo, no estarás mucho tiempo en la cárcel, pagas la fianza y saldrás luego", le respondió Sánchez. "Pero de todas maneras estoy por asilo acá y sé que esto me va a afectar mi caso". El agente simplemente lo ignoró. En eso hubiera pensado antes de ponerse a tomar y manejar este muchacho.