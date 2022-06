Y es que todo indica que el sujeto, que según las autoridades tenía acento venezolano , ingresó al establecimiento Best Buy, que se traduce al español como ‘Mejor Compra’, luego se dirigió al departamento de computadoras, donde escogió una portátil de la marca Apple, que actualmente figuran entre las más caras y de mejor calidad en el mercado.

Sorpresa: la tarjeta le pertenecía a otra persona

Lo que ningún empleado de la tienda se dio cuenta en ese momento es que la tarjeta que el hispano utilizó acababa de ser robada. No le pertenecía a él y aunque la policía no sabe si fue él quien la sustrajo, sí lo buscan para acusarlo de haberla utilizado de manera fraudulenta, pues sabía muy bien que no era suya.

Este fraude ocurrió a principios de este mes y el latino de pelo corto color oscuro abandonó la tienda en una camioneta Dodge Durango color blanco. "Por favor avísenos si reconoce al sospechoso que aparece en la fotografía", es la petición que hizo la policía en sus redes sociales.