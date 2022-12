Ayer Jessica volvió a caer presa otra vez por hacer exactamente lo mismo. Las autoridades la volvieron a cachar distribuyendo productos pirateados en las redes sociales. Todo indica que el susto que se llevó la vez anterior no fue suficiente y siguió haciendo de las suyas, algo que, de acuerdo con los reportes oficiales, le deja cuantiosas ganancias.

Ahora Jessica cayó sola

El año pasado Jessica Llama no fue la única persona arrestada por este caso. Las autoridades locales y federales también apresaron a Melvin René Jacinto Cortez, un hombre latino de 33 años. Se cree que ambos eran cómplices de estas fechorías, por lo que los dos fueron acusados de posesión y venta de bienes con una marca registrada falsificada.

A los imputados les confiscaron muchos de sus bienes y estuvieron presos un buen rato, pero todo indica que Jessica no aprendió la lección y siguió en las mismas malas andadas. Con esta reciente detención, ya suman cuatro los arrestos que lleva en Georgia, aunque solo los últimos dos son por piratería, el resto por delitos no relacionados como comportarse de manera peligrosa y no comparecer a una corte cuando debía hacerlo.