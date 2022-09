Pero podría ser hasta la pena capital

Por lo general, los condenados por homicidio deben de purgar el resto de sus vidas tras las rejas, máximo cuando se trata de un homicidio accidental o circunstancial, como por ejemplo una pelea. El resultado es completamente diferente cuando la Fiscalía logra comprobar en la corte de que el crimen fue premeditado o sea planeado. En este caso, las sentencias pueden llegar a ser hasta de pena de muerte.

En el caso en particular de los hermanos Vargas Gómez todavía hay muchos detalles que no se conocen, puesto que la policía no ha dado más información para no afectar la pesquisa que aun está en curso, así que no sabemos en realidad qué pasó, pero en su momento se los daremos a conocer. Solo hay tres opciones, cadena perpetua, pena capital o que salgan libres, en caso de que milagrosamente sea exonerados, algo poco común, pero que puede llegar a ocurrir. Toca esperar. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima. Archivado como: Crónica Hermanos hispanos juntos