Crónica: Guatemaltecos pagarán caro lo que le hicieron a un taxista latino

Los muchachos no tenían ni siquiera la mínima idea de en qué lío se acababan de meter por simples 7 dólares. Y es que apenas unas horas después de haber cometido los delitos antes mencionados, la policía los logró identificar, ubicar y capturar. Ante los uniformados no se portaron tan machitos, pues fueron arrestados sin poner el mínimo nivel de resistencia.

De acuerdo con las autoridades locales, Guillermo Carmelo Alonzo, de 24 años y Juan Carmelo-Alonzo, de 22, pidieron la carrera que sabían les costaría 7 dólares, pero cuando ésta ya había concluido simplemente le dijeron que chofer que no estaban dispuestos a pagarle ni un centavo por ella y que no insistiera, porque de lo contrario le iba a ir muy mal.

Le quebró dos de sus dientes

Guillermo no aparenta ser fuerte, y a pesar de que también se ve pequeño de estatura, fue capaz de partirle dos dientes al taxista con su puño. El monto que le va a tener que pagar, será como compensación por los gastos médicos que este tuvo y algo extra, en parte de retribución. En cuanto a su ‘brother’ Juan al parecer le irá un poco mejor.

Y es que a él las autoridades no lo acusaron de la agresión al taxista, solo al robo de servicios y haber sido parte de un delito al no evitar la agresión de la víctima, lo cual conlleva a un castigo mucho menor. En su contra todavía no se ha emitido sentencia, pero podría ser la mitad de lo que recibió Guillermo, que de todas maneras no será nada grato para él. Ni modo, ellos se lo buscaron. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima. Archivado como: Crónica Guatemalteco taxista latino.