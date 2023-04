Crónica: “Es injusto… Me le quieren dar 20 años de cárcel a mi hijita”

Al llegar al centro médico el inocente Amir Vega fue declarado muerto y los doctores llamaron a la policía para reportar que el niño presentaba señales de haber sido agredido físicamente. Los investigadores confirmaron que, en efecto, presentaba marcas de golpes y no solo recientes, sino también algunos previos que ya estaban en proceso de sanación.

La madrugada del 3 de septiembre de 2019 el sistema de emergencia 911 recibió una aterradora llamada de auxilio. Una mujer pidiendo una ambulancia cuanto antes debido a que su pequeño no estaba respirando. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, trasladaron de emergencia al menor al Children’s Healthcare of Atlanta.

Virgen Rivera, es una madre latina de Georgia está implorando justicia. Ella asegura que su hija está encarcelada injustamente y todo por una terrible equivocación de las autoridades del condado de Gwinnett , con la cual no sólo la están sacrificando a ella como mamá y abuela, sino que también a sus dos pequeños e inocentes nietos.

La madre y su pareja pasaron a ser los sospechosos

Ninguno de los dos sospechosos quiso cooperar en la pesquisa de la muerte de Amir, así que tanto su madre, como su novio fueron arrestados bajo los cargos de homicidio y agresión en perjuicio de un recién nacido. Hasta el día de ahora permanecen recluidos en la cárcel de la localidad de Gwinnett sin derecho a salir libre bajo fianza.

Esta semana me contactó la abuela de la pequeña víctima, o sea la mamá de Vega Rivera y me expuso en medio de lágrimas cómo la han estado pasando en su familia desde la trágica muerte del infante y me dijo que está convencida de dos cosas: que su hija es inocente y que el niño murió, pero por negligencia del personal que lo atendió.