Crónica: Encuentran a guatemalteca deambulando por las calles

La chica del vestido rojo, que es cono andaba esa noche, estaba llorando desconsolada cuando la encontraron un par de uniformados que casualmente patrullaban esa zona, que es conocida como un sitio frecuentado por delincuentes que venden drogas al menudeo. Al verla, los agentes se preocuparon por ella, pero no fue capaz de darles una dirección.

Se trata de Yessica Bonilla Carpio, una muchacha nativa de Guatemala quien fue hallada caminando solita y en aparente estado de intoxicación por una zona desolada de la ciudad de Norcross , en Georgia. A las autoridades les dio tanta lástima que trataron de ayudarles de varias manera, pero ella no quiso o quizás simplemente no pudo cooperar.

El consumo incontrolable de alcohol y de tantas drogas horribles que abundan por doquier hoy en día, está causando estragos en la sociedad y muy particularmente, entre la juventud e incluso, la niñez. Además de no respetar en lo más mínimo la edad, este flagelo tampoco discrimina raza, condición social ni económica. Literalmente es capaz de arruinarle la vida a cualquier persona.

“Te queremos sacar de aquí… no es bueno que estés sola”

Por más que los representantes de la ley y el orden trataron de sacarle una dirección o ubicación para poder ayudarle a salir de esa área, aunque le advirtieron que ellos no podían llevarla puesto que estaba toda orinada, ella no les proveyó ninguno de esos datos, así que no pudieron ayudarla. Ella en cambio, seguía llorando y suplicando ayuda, pero tampoco decía de qué clase.

Tampoco portaba ningún documento de identidad consigo, por lo cual al final, para su mala suerte, no la llevaron a dormir a un lugar seguro, sino que directito a la cárcel. Ya ella les había dicho que se quedaría a pernoctar ahí en la acera, pero ellos le aclararon que no podían dejarla ahí. “Y eso ¿Por qué?, solo porque soy una chica ¿verdad?”, les reprochó ella. Archivado como: Crónica guatemalteca deambulando calles.