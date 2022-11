Como él no podía ir para verificar la situación porque estaba lejos, se le ocurrió entonces llamar a su excuñada, la hermana de la madre de los menores para contarle todo y pedirle de favor que fuera a cerciorarse de que todo estuviera bien en esa casa y ella le hizo caso. Al llegar, se dio cuenta de que, en efecto, tenían mucho tiempo solitos. Archivado como: Crónica niños buscar novio.

Este lamentable caso salió a la luz luego de que el mayor de los hermanitos llamara por teléfono a su padre biológico , para decirle que estaban solos desde hace varios días porque su mamá había salido y no regresaba. Angustiado, el progenitor de los pequeños llamó en múltiples ocasiones a su exmujer, pero esta no le respondió.

Crónica niños buscar novio. Dicen que cuando un hombre o una mujer se enamora es capaz hasta de perder la cabeza o de cometer cualquier locura, pero eso no es excusa para que una madre abandone a sus pequeños hijos durante varios días por viajar de un estado a otro para ir a recoger a su novio , como que si este no pudiera transportarse por su propia cuenta.

Luego supieron que se trataba de Amanda Marie Parker y Aaron Scott Galeski. Les llamaron a ambos por teléfono para pedirles que los dejaran entrar, pero no lo lograron. Entonces les dijeron que ingresarían por la fuerza y estos se parapetaron por varias horas. Estaban dispuestos a no dejar que los arrestaran.

Pero la pareja no contaba con que, en un descuido, los dos pequeños de la casa saldrían por la puerta trasera, donde los recibieron los policías y pusieron a salvo. Al ver desde una ventana que sus hijos estaban siendo interrogados, la mujer abrió para gritarles de que no hablaran con ellos o de lo contrario se meterían en serios problemas.

“Ya están grandes para cuidarse solos”

Amanda le echó la culpa de la pelea a su hermana por “meterse donde no la necesitan”, pero la policía no le creyó. Tras ser detenidos, la pareja reconoció que los niños se habían quedado solitos, pero ambos coincidieron en que ya están lo suficientemente grandes como para poderse cuidar a sí mismos y que eso no representaba “mayor cosa”.

La mujer y el hombre enfrentan cargos por obstrucción a la justicia, además de negligencia infantil. Fueron recluidos en la cárcel de Barrow, mientras que los niños quedaron en manos de otro miembro de su familia. El Estado ya puso a trabajadores sociales a investigar todo sobre la condición en que han vivido los pequeños todo este tiempo. Lamentable historia sin duda alguna. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima.