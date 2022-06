El agente especial de la DEA en Atlanta, Robert Murphy, declaró a la prensa que todos esos productos ilegales que confiscaron son traídos de manera terrestre desde México e introducidos al país por alguno de los puntos ciegos. Por ello, están convencidos de que pertenecen a un cartel mexicano, cuyo nombre optaron por no revelar.

Por lo general, escogen condados y ciudades del área metropolitana de Atlanta para rentar las casas pagando lo que sea mensualmente. Tienen tanto dinero, que no escatiman para agarrar lo que sea y hasta pagan en efectivo. Optan por radicarse en sitios como Gwinnett, Cobb, DeKalb y Clayton, entre otros, por su cercanía con autopistas interestatales.

De acuerdo con Murphy, mucha gente suele erróneamente creer que el que haya cerca una casa de narcos es algo que no va a pasarle a ellos. Lo que no saben es que ni las subdivisiones privadas se han salvado de este flagelo. En pocas palabras, podrías tenerlos a tu lado y no darte cuenta.

"Están fabricando y vendiendo su veneno, pero se presentan como buenos vecinos. Son amigables y nunca buscan problemas con nadie. Verdaderamente son malas personas, pero no andan allí afuera con carros lujosos ni haciendo escándalos. Mantener un perfil bajo es el trato que tienen con su cartel", declaró el funcionario.