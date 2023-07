“No fue accidental. Él tenía malas intenciones”

“Caras vemos, corazones no sabemos”, reza un viejo y conocido proverbio, refiriéndose a que todos podemos llegar a creer que conocemos a alguien por lo que hemos visto de él o ella, pero que no necesariamente nuestra percepción será la acertada. Y es que hay mentes retorcidas y a veces enfermas que no han sido diagnosticadas y que de repente, dan sorpresas desagradables. Este al parecer es justamente el caso de Anthony Rodríguez, un conductor hispano de 39 años, quien la mañana del 25 de junio de 2022 intentó arrollar a propósito a cientos de personas que estaban participando de una tradicional marcha en el condado de Effingham, una pequeña localidad rural ubicada al suroeste de Georgia.

La semana pasada, Rodríguez fue sentado en el banquillo de los acusados para rendirle cuentas a la justicia por lo que hizo ese día. En el juicio en su contra, la Fiscalía logró probar de que el chofer literalmente al ver a las más de 600 personas que iban desfilando por las calles de esa localidad, aceleró su vehículo irrespetando los controles de seguridad establecidos. Iba en dirección a la multitud, contra la cual se dejó ir sin pensarlo dos veces. Se desconoce aún qué fue lo que lo motivó a atentar contra la vida de los peatones, pero lo que sí es un hecho, es que hirió a varios de ellos, pero pudo ser mucho peor. Y es que gracias a Dios y para fortuna del sospechoso, todas las víctimas están vivas para contarlo. Archivado como: Crónica Culpable Conductor hispano