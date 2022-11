Querían jugar al ‘rápido y furioso’

Los cachó la policía

Los 5 hispanos acabaron en prisión y sin carro

Crónica conductores latinos jugar. José Juárez, Gian Navarro, Jesús Juárez, Ifraín Contreras y Luis Omerovic acaban de aprender una gran lección: que en Estados Unidos cualquier cosa mala que hagamos, por divertida o inofensiva que parezca, tarde o temprano nos traerá consecuencias legales serias. Los cinco fueron arrestados este fin de semana en Georgia.

Resulta ser que, al grupo de jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 19 y los 22 años, se les ocurrió montarse en sus vehículos deportivos y salir a competir en las calles del área metropolitana de Atlanta, aprovechando que como según ellos ya era de madrugada, habría pocos carros en la vía lo que les haría más entretenida la carrera.

La policía fue alertada a tiempo

Con lo que estos muchachos rebeldes no contaban, es que, aunque efectivamente no se toparían con la misma cantidad de autos en la vía que durante el día, sí habría muchos y algunos de ellos ocupados por buenos ciudadanos, de esos que no dudan en denunciar cuando notan algo malo a su alrededor.

Afortunadamente las autoridades del condado de Clayton fueron notificados a tiempo de que había múltiples carros deportivos alistándose, para salir a competir a toda velocidad en las autopistas y calles de su localidad. Varias patrullas fueron desplegadas al sitio en mención y llegaron justo a tiempo.