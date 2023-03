Crónica: Condenan a latino a 10 años, pero no todo fue mala noticia

Miguel se salvó de que lo mataran

El imputado no contaba con que en el hogar había otra persona que contaba con un arma de fuego y que al escuchar lo que pasaba, saldría con esta en mano apuntándole. Legalmente podía haberle disparado en defensa propia para proteger a sus inquilinos, pero no lo hizo, llamó al 911 para entregarlo.

Al principio Miguel intentó huir, pero no lo logró y fue capturado en el acto. Hasta ahora se desconoce exactamente con qué intenciones se metió, pues no robó absolutamente nada, porque al parecer no tuvo tiempo. La policía no ha revelado si se encontraba bajo la influencia de alguna sustancia, pero lo que sí es un hecho, es que le fue mal, pero no del todo.