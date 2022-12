Crónica: Le resultó ser un gran sinvergüenza el compadre

A una hispana le usaron su tarjeta de débito sin su autorización

Tras comenzar a indagar, la policía descubrió al sujeto que se gastó su dinero

La señora María se dio cuenta de que su tarjeta de débito no estaba en su bolso, pero no le dio importancia a eso, porque pensó que a lo mejor la había dejado en algún lugar en su apartamento ya que recientemente había pagado algunas facturas, lo cual ya le había ocurrido antes. No fue hasta un par de días después que descubrió la verdad.

Tras revisar su estado de cuenta en línea, algo que los expertos en finanzas recomiendan que todos debiésemos hacer a diario, independientemente de la cantidad de dinero que poseamos, esto para estar al pendiente de cualquier movimiento o transacción anormal y así evitarnos dolores de cabeza, como lo es el ser desfalcado.

María descubrió compras que no había realizado

Al ver que había una serie de gastos que ella no había efectuado ni tampoco autorizado llamó al banco para cerciorarse. Ahí confirmó su tremenda sospecha. Le habían robado. Como primer paso, la agencia bancaria abrió una investigación y le canceló su tarjeta de débito y congeló su cuenta temporalmente para evitar más recargos ilegales.

La consternada mujer acudió a la Policía Estatal de Delaware para interponer una denuncia. En la querella expuso que alguien desconocido le había hurtado su tarjeta bancaria y utilizado para hacer pagos, retiros en efectivo y compras en línea sin su permiso. Las autoridades se pusieron a trabajar de inmediato en el asunto a fin de devolverle la paz a la dama.