Crónica: Le cae un rayo a una importante iglesia latina

Pero la congregación y sus líderes no bajan la guardia

El templo ardió en llamas justo al finalizar el culto del domingo

Crónica cae rayo iglesia. La Iglesia de Dios Pentecostal, una de las congregaciones más grandes de la ciudad de Jonesboro se gozó como nunca el pasado domingo en su tradicional servicio.

Esa tarde cayó un “fuego” espiritual que llenó de paz a la mayoría de los presentes. Pero, tras acabar ese maravilloso culto, los hermanos se despidieron sin imaginarse lo que se les avecinaba.

Y es que apenas un par de horas después, desde los cielos le cayó al edificio literalmente fuego, esta vez proveniente de un rayo.

Tras ser impactado por ese trueno, el inmueble ardió en llamas y se quemó por completo junto con absolutamente todo lo que había en su interior. La buena noticia es que no había ninguna persona adentro.

“¿Fue Dios o la madre naturaleza?”

“La madre naturaleza es algo super poderoso y cuando un rayo como este impacta alguna infraestructura por lo general lo devasta por completo”, aseguró al noticiero local Fox5 el jefe interino del Departamento de Bomberos del condado de Clayton, Tim Sweat.

El pastor Elfris Cortez Guerra opina todo lo contrario. Él está convencido que quien mandó ese rayo de luz que ocasionó el incendio fue el mismísimo Dios como una prueba a su fe y de paso, anunciándoles que algo mejor viene para ellos.

“Amados hermanos. Iglesia no estemos ansiosos ni preocupados. Cuando me dieron esa noticia me cayó como valde de agua fría, pero después me llegó una gran paz y confianza de que Dios está en este asunto”, les dijo a sus feligreses el ministro.

A las autoridades les tomó casi cuatro horas apagar las llamas. Tras finalizar el siniestro, todos de dieron cuenta de que ahí no quedaba nada bueno ya.