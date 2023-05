Crónica: Cae en Houston, Texas, un latino que era buscado en Georgia

A Guillermo lo acusan de haber baleado a dos conocidos enfrente de Ross

Tras presuntamente cometer el ataque, se fue del estado para no ser capturado

Crónica Cae latino buscado. Durante tres largos meses las autoridades en Georgia estuvieron tratando de capturar a un hispano que desató una balacera a plena luz del día y en un popular centro comercial de la ciudad de Gainesville, en la cual resultaron heridos gravemente dos personas, quienes, por cierto, eran conocidas muy bien por su agresor.

De acuerdo con los reportes oficiales, la tarde del 30 de enero pasado, Guillermo Vázquez Martínez, de 43 años, se topó en el estacionamiento de una tienda Ross Dress for Less, de esa localidad con dos sujetos con los cuales había antes convivido de alguna manera. Se desconoce qué clase de problema o diferencia hubo entre ellos, pero aparentemente fue algo serio.

Al verlos, desenfundó su arma de fuego y les disparó

La rencilla era tan grave, que según la policía al nomás verlos, Guillermo sacó su pistola y abrió fuego varias veces en contra de las víctimas. Les disparó no de modo para tratar de asustarlos ni amenazarlos, sino que, a matar, al punto de que les pegó varios tiros en diversas partes de sus cuerpos, dejándolos ahí tirados y desangrándose. La buena noticia es que, a pesar de las serias lesiones, ambos hombres ya se lograron recuperar por completo, según dijo la policía, que a pesar de que no los mataron, jamás se dio por vencida en su intento por capturar al agresor. Recibieron información confiable de que Guillermo ya no se encontraba en Georgia, así que contactaron a sus colegas federales.

Los alguaciles del US Marshals empezaron también a seguirle las pistas a Guillermo y lograron ubicarlo escondido en un lugar en la ciudad de Houston, Texas. Tras confirmar que, en efecto, sí se trataba de él, le cayeron de sorpresa y lo atraparon sin ningún tipo de confrontación. La semana pasada, el imputado fue trasladado a Georgia para rendirle cuentas a la justicia. Archivado como: Crónica Cae latino buscado