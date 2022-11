Crónica: Cae conductor hispano cuando menos se lo esperaba

Cae conductor hispano cuando menos se lo esperaba

“Solo voy a visitar a unos parientes”, dijo

Autoridades descubren su tremenda farsa

Silviano Carrillo Ramírez salió de su casa en su vehículo cargando un maletín azul. Se subió a su vehículo y comenzó a manejar por las calles de la ciudad de Fayetteville, en Carolina del Norte. Iba tranquilo, respetando los límites de velocidad y cuanta señal de tránsito se topaba en su camino. No quería llamar la atención de ningún policía a su alrededor.

Tras conducir durante media hora, ocurrió exactamente lo que menos quería, eso que había tratado de evitar a toda costa. Tenía atrás suyo una patrulla policial con las luces azules activadas. Se hizo a un lado con la esperanza de que esa unidad del gobierno pasara de largo y que la cosa no fuera con él, pero se equivocó, pues esta también se detuvo atrás suyo.

Silviano Carrillo Ramírez sabía que era hora del ‘plan B’

Aunque la realidad era que eso es lo que Silviano menos quería que pasara, sabía que tarde o temprano podría ocurrir, así que estaba preparado para ello y trató de ser lo más cordial y cooperativo posible con el uniformado. “Buenas noches, señor. Lo detuve porque tiene una de las luces de frenos quemadas y eso es una infracción de tránsito”, le dijo el agente.

¡Qué error! Silviano se había percatado de absolutamente todo antes de salir y esmerado por no violar ninguna de las reglas viales, pero le faltó revisar todas las luces de su auto. “Lo siento oficial. No me había dado cuenta”, le respondió. “No hay problema, pásame tu licencia de conducir por favor”, le replicó el representante de la ley y el orden. Archivado como: Crónica cae conductor hispano.