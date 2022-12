Otro aspecto de este caso que me llamó mucho la atención es que el verdugo del uniformado se dio a la fuga y los investigadores tardaron varios días en identificarlo y capturarlo. Se trata de Yahya Ali Abdulkadir, un muchacho de apenas 22 años y residente de Lithonia. Él es el único y principal sospechoso del crimen, por lo que enfrenta cargos por asesinato premeditado. Archivado como: Crónica asesino oficial penitenciario.

Al verse rodeado salió y se entregó, por lo cual fue arrestado sin ningún incidente. En el arresto participaron efectivos del Sheriff, de la Policía de Gwinnett, así como de las agencias federales U.S. Marshals y de la ATF. Así de peligroso consideraban al sujeto, que se fueron a buscarlo armados hasta los dientes.

El sospechoso tenía antecedentes penales por drogas, a lo mejor fue así como conoció al fallecido en prisión, aunque esa información y otras, aún no ha sido detallada por las autoridades locales. Lo único que han dicho es que el escuadrón especial táctico SWAT fue a sacarlo cuando los detectives de la Unidad de Homicidios lograron ubicarlo, cuatro días después del crimen.

Se tardaron mucho en localizarlo

Tras el asesinato del agente Scott, sus colegas se las vieron en apuros para identificar y atrapar al verdugo. Era de esperarse, puesto que las imágenes que expusieron no eran nada claras. Las cámaras de vigilancia de la zona parecen ser de la peor calidad. Hace unos días me llegó a mi casa una multa por correo por pasarme un par de millas en una zona escolar. En dichas imágenes sí se ve perfectamente mi carro, la placa y en otra toma, hasta me veo yo tras el volante.

Me cuesta entender cómo es que en lugares donde saben que le sacarán el dinero a la gente tienen equipo de alta tecnología, mientras que en otros sitios tienen lo peor de las video cámaras. Pero volviendo al tema del verdugo del uniformado, estoy seguro, a este criminal le va a caer todo el peso de la ley. Un recordatorio de que hoy estamos bien y un minuto después nadie sabe. Que en paz descanse el oficial. Resignación a su familia. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow. Hasta la próxima.