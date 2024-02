Crónica: Cadena perpetua y todo por el maldito vicio

Mató a Domingo porque no le quiso comprar licor

En la mayoría de los estados de este país, la edad mínima permitida para comprar legalmente cigarrillos y bebidas embriagantes es a los 21 años. Los adolescentes saben muy bien esto, algo que les molesta a muchos.

Pero como todo, ellos suelen rebuscarse para poder saciar sus disque “necesidades”, cuando en realidad son puras adicciones.

Lo peor es que hay quienes en ese intento, suelen arruinar sus vidas y para siempre, como es el caso del hondureño Juan Deras Escalante.

Resulta que el joven centroamericano le solicitó a Domingo Venencio Tapia, de 41 años, que le comprara un par de cervezas.

En ese entonces (29 de abril de 2019) Juan tenía 18 años, así que legalmente no podía adquirir ese tipo de producto por su cuenta.

El problema fue que Domingo no quiso violar la ley al hacer eso y le negó el favor al muchacho, al cual no eso no le pareció nada grato.

Sin pensarlo mucho, Juan sacó un arma de fuego que portaba cargada y ya lista para usarla y disparó varias veces en contra del pobre señor.