Crónica: Buscando a Susana encontramos ‘aldea’ llena de latinos

Crónica buscando a Susana: Se animaron a investigar por cuenta propia

“A veces he sentido eso. Que a mi hijita me le están causando daño y que ella grita. Creo que esto es cierto y voy a ir entrar a buscarla donde dicen que pasó eso”, me dijo la señora María. De inmediato le refuté de que eso era peligroso y que lo ideal sería llamar a la policía local, pero ella me dijo que ya no le hacían caso.

Al verla decidida a meterse en una zona desconocida donde afirmaban podía haber gente peligrosa, decidí acompañarla. Les dije que entraría con ellas, pero como medida de prevención fui a mi vehículo y tomé mi arma de fuego conmigo. Para los que no lo saben, en el estado de Georgia es legal cargar una pistola a la vista u oculta, incluso sin tener permiso de portación. Archivado como: Crónica buscando a Susana.