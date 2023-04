Crónica: Buscan a latino que se hizo pasar como repartidor del correo

Tras varios minutos de conversación entre ambos, el desconocido comenzó a airarse porque no se iba y se negó rotundamente a dejarle el paquete en el porch, a pesar de que el lugareño le indicó que le daba permiso de hacerlo ahí, porque era un vecindario 100 por ciento seguro. Al menos es lo que él creía hasta ese momento.

Para muestra un botón. Un tipo que de acuerdo con las autoridades parecía ser hispano, llegó a un vecindario de la ciudad de East Haven (Connecticut) y tocó el timbre de algunas de las viviendas. Vestía un chaleco anaranjado y hasta portaba un par de cajas. En las casas donde no le contestó nadie, simplemente pasó a la siguiente.

Lamentablemente ya uno en estos tiempos no puede confiar ni en su propia sombra, mucho menos en desconocidos que llegan a nuestra puerta y tocan con intenciones de que les abramos para poder entrar al hogar. Mucho cuidado con esto.

El sujeto se enfureció al punto de que sacó su arma de fuego

Cuando cayó en cuenta de que no le abrirían la puerta del hogar para dejarlo pasar, el desconocido comenzó a proferir toda clase de insultos, pero eso no fue todo. Desenfundó su pistola y le apuntó a la vivienda, aunque no abrió fuego. Entonces el residente se convenció de que su presentimiento lo había salvado de algo terrible.

Llamó de inmediato al 911 para denunciarlo. Lastimosamente cuando la policía local llegó al lugar, ya no había ni siquiera rastros del sospechoso. Eso sí, el residente les dio las imágenes que captó su cámara de vigilancia, las cuales ahora están siendo distribuidas por todos los medios con la esperanza de identificar y atrapar al sujeto.