Crónica: A Blanca y Wilmer un amigo los vendió por 5 mil dólares

La policía levantó el reporte y comenzó a indagar, pero no había pistas sobre los causantes de la desgracia. Seis largos meses transcurrieron para que, por fin, los presuntos responsables fueran puestos a manos de la justicia. Tras no haber podido dar con ellos en tanto tiempo, a las autoridades se les ocurrió ofrecer una jugosa recompensa de ‘5 mil verdes’.

Ya la policía de Carolina del Norte, estado donde ocurrió esa desgracia, había agotado todos sus recursos para cachar al culpable del accidente, pero no había corrido con suerte. Sin embargo, al anunciar que darían 5 mil dólares a quien les ayudara a dar con ese individuo, alguien por fin se atrevió a denunciarlo. No se trataba de una sola persona, sino que de dos.

Enfrentan múltiples cargos graves

Todo indica que Wilmer era el que iba manejando el vehículo causante de la letal colisión, pero Blanca, lo encubrió. Se supone que cuando mató a la niña, al hombre se le ocurrió la idea de deshacerse del carro y se fue para un lugar apartado para prenderle fuego. Ahí lo recogió Blanca en otro automóvil y luego se perdieron juntos.

Blanca ha sido acusada de homicidio vehicular y darse a la fuga tras causar un accidente, delito conocido en inglés como 'hit and run', mientras que Wilmer, enfrenta cargos de obstrucción a la justicia y ocultar un delito grave relacionado con la muerte de otra persona. Se sabe que ellos son marido y mujer. Bien por el amigo de la pareja que los entregó. Algo así de serio no puede quedar impune. Si la víctima fuera un familiar nuestro no nos gustaría eso.