Crónica: Beisbolista latino rico y famoso rinde cuentas por caso de DUI

Por su conveniente declaración, Ozuna fue sentenciado por el juez a cargo de su caso a pagarle a la ciudad una multa de mil dólares por la falta que cometió, monto que para él literalmente es nada. De paso, no va a tener que regresar a prisión a cumplir ningún tipo de sentencia, lo cual le ahorra severos dolores de cabeza al popular pelotero de los Atlanta Braves.

Ozuna aceptó no contender las imputaciones en su contra, que es una declaración permitida para los sospechosos de cometer delitos menores. Eso significa que no acepta ser culpable del cargo que se le estaba imputando, pero tampoco inocente, o sea que reconocía estar en una posición intermedia, lo cual le evita un juicio al Estado y de paso, le acarrea un castigo menos severo.

“No tengo nada más que agregar”

Tras ser abordado por el diario local The Atlanta Journal-Constitution, el jugador caribeño declaró lo siguiente: “Acepto que he decepcionado a mi equipo y a mi familia, pero no tengo nada más que agregar. Esto fue una cuestión legal”. Ozuna está consciente de que le fue bien, pues todo puso haber acabado muy mal para él.

Y es que un solo cargo de conducir borracho puede acarrearle al infractor costos de hasta 20 mil dólares, además de la suspensión temporal de su permiso de manejo. En el caso de Ozuna cuando lo paró el patrullero de Norcross, fue por exceso de velocidad, pues iba a 90 millas por hora en una zona de 35, lo que habría agravado su situación, pero al final, hasta ese cargo le quitaron. Archivado como: Crónica Beisbolista famoso DUI.