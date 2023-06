Crónica: Automovilista latino se creía policía, pero se le cayó el ‘teatrito’

Prendió sus luces para que todos se apartaran.

Alberto tenía la maña de usar sus luces azules ilegales para evadir el tráfico.

Cuando los demás conductores lo veían lo dejaban pasar, pero uno le puso el dedo.

A lo mejor el sueño de ser Alberto García Martínez siempre fue ser un oficial de policía, pero por alguna razón no pudo lograrlo. A pesar de ello, el hispano de 35 años no se quedó con las ganas de tener su patrulla privada y le puso luces azules a su vehículo particular, con el cual simulaba ser un representante de la ley y el orden.

En Georgia y la mayoría de los estados del país es ilegal hacer eso y Alberto lo sabía muy bien, pero no le importó. Quién sabe cuánto tiempo anduvo exhibiendo en las calles su camioneta Tahoe, pero lo que sí es un hecho es que ayer, quiso hacerlo nuevamente, solo que esta vez el tiro le salió por la culata, pues alguien se percató de que no era un policía real.

De acuerdo con los reportes de las autoridades del condado de Rockdale Alberto prendió sus luces azules cuando se topó con un medio trancón de vehículos. Todos se le apartaron en el acto, pero hubo uno que no lo hizo. Entonces, Alberto se le pegó detrás como que si fuera un patrullero real queriéndole poner una infracción por desobedecer sus indicaciones.

Sin embargo, al final no lo abordó, sino que se dio a la fuga, despertando más sospechas en el otro chofer, quien, sin pensarlo dos veces, llamó al 911 para denunciarlo. El Sheriff desplegó de inmediato a varias de sus patrullas las cuales lograron ubicar la camioneta de Alberto y le ordenaron detener la marcha. Archivado como: Crónica Automovilista latino policía.