Crónica: Arrestan a latino por estacionarse en su lugar de trabajo

El muchacho estaba en su vehículo cuando le cayeron las autoridades

La policía estuvo a punto de quebrarle el vidrio y sacarlo por la fuerza

Crónica Arrestan latino trabajo. Un joven hispano de Georgia acaba de pasar un muy mal rato luego de que fuera arrestado por una pareja de policías justo en el estacionamiento de su lugar de trabajo. Observando el video que portan en sus uniformes los agentes de la ley, se puede ver claramente que Gilbert Alexander Rodríguez literalmente se rehusó para que lo detuvieran.

Los problemas de este chamaco de apenas 20 años comenzaron cuando la empresa para la que supuestamente trabaja cerró sus puertas. En teoría, todos los empleados debían regresar a sus hogares o irse a donde les diera la gana, pero no quedarse merodeando en los alrededores, algo que en varias localidades del área metropolitana de Atlanta es considerado un delito.

Fue abordado por un policía cualquiera

Luego de que cerraran su sitio de trabajo, Gilbert se quedó estacionado justo enfrente revisando su teléfono, texteando o hablando, nadie sabe en realidad, pero lo que sí es un hecho es que se estuvo así por largo rato, hasta que de repente ingresó a ese centro comercial una patrulla de la ciudad de Norcross.

No se trataba de cualquier oficial de policía, sino que, del mismísimo teniente, de apellido Wolfe, un caballero al que conozco personalmente desde hace muchos años y que me parece ser muy justo y misericordioso a comparación de otros uniformados, no en vano ha llegado tan alto en su carrera policial. Archivado como: Crónica Arrestan latino trabajo