Pero ahora me doy cuenta de que acá, tal acción puede meterlo a uno en serios problemas legales y Héctor Daniel Pascual, de 18 años, acaba de ser testigo de ello. Ayer, las autoridades del condado de Hall, en Georgia, lo arrestaron bajo el cargo de crueldad con los animales, precisamente por haber matado a dos pollos de esa manera.

Tenía una orden de arresto en su contra

Cuando le pidieron al muchacho que se identificara, los patrulleros descubrieron que lo estaban buscando por haber violado su libertad condicional, aunque no especificaron por qué es que se encontraba bajo ese programa ni la causa de sus detenciones previas que lo llevaron a eso. Tras ser detenido, el sospechoso afirmó que su plan era comerse tales animales.

Lo que sí dijo B.J. Williams, vocero del Sheriff de Hall, es que ya con los oficiales no se comportó de la misma manera violenta que con los pobres pollos. Lo bueno de todo para Héctor es que la acusación que le impusieron no fue como felonía, sino que un delito menor, por lo cual, salió de prisión rápido tras pagar la respectiva fianza. Supongo que aprendió la lección de que así no se deben matar los pollos antes de comérselos. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima. Archivado como: Crónica chamaco matar pollos