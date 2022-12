El uniformado les pidió su consentimiento para revisar el vehículo donde se conducía la pareja y estos accedieron. No tardó nada en encontrar detrás del maletero 51 armas de fuego, entre las cuales había 12 rifles, 20 pistolas y 19 revólveres de diferentes calibres. Tras ser interrogado sobre el porqué de poseer todo ese arsenal, dijeron que lo llevaban hacia México.

Engañaron a las tiendas para que se las vendieran

El gran error de ambos fue no declarar la verdad a los negocios donde adquirieron legalmente las armas. Al comprarlas tenían que haber expuesto sus intenciones reales, que eran sacarlas del país, pero no lo hicieron. El armamento fue comprado en Academy Sports Outdoors, Foxhole Gun & Archery, Georgia Gun Store, Outdoor Depot y Dawsonville Gun and Pawn.

Los Marban se declararon culpables de dar falsas declaraciones para poder obtener muchas armas de fuego. Lo que en realidad nunca quedó claro en el juicio es si ese armamento iría a manos de los peligrosos narcos en el estado de Guerrero o si de verdad eran para sus seres queridos pudieran defenderse allá tras ser amenazados por estos.