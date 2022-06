Crónica: Apresan a conductor guatemalteco a plena luz del día

El muchacho fue sincero, pero a pesar de ello, acabó en prisión

Aunque el oficial Reyes hubiera querido darle un chance no podía

Crónica apresan conductor guatemalteco. Hace un par de meses les presenté una serie de reportajes durante un patrullaje diurno con Jonathan Reyes, oficial del Departamento de Policía de la ciudad de Norcross (Georgia). El agente, de ascendencia salvadoreña, es el encargado de mantener las buenas relaciones entre su agencia y la comunidad hispana.

Ese día que acompañé al uniformado se portó de maravilla con todos los conductores que paró tras cometer diversas infracciones de tránsito. Fue muy cordial y educado. De hecho, a la mayoría de ellos ni siquiera les dio multas, solo advertencias (warnings). Reyes se ganó con eso el cariño y confianza de ‘la raza’.

Crónica apresan conductor guatemalteco: Cuando tiene que actuar, pues le toca

Ese día le pregunté al uniformado si cuando paraba a algún latino que no tiene licencia de conducir lo metía preso o lo dejaba ir. Me dijo claramente y con toda sinceridad que eso dependía de cada caso, pero que, en lo personal, él optaba por no ser radical con esa persona porque sabía bien que si no tienen ese permiso, no es por negligencia o porque no quieran sacarlo.

Lastimosamente, después de la larga jornada de 12 horas, en esa ocasión no me fue posible corroborar su versión, puesto que no detuvo a ningún inmigrante sin licencia, así es que me tocó esperar para más adelante. La semana pasada se llegó el día, mientras que el oficial Reyes patrullaba las calles de la localidad, se topó con un infractor. Archivado como: Crónica apresan conductor guatemalteco.