Crónica alerta operativo policial. Si usted reside, trabaja o transita por las carreteras del área metropolitana de Atlanta, en especial en las del condado de Gwinnett, es sumamente importante que no deje de leer esta noticia. Las autoridades de esta localidad acaban de anunciar de que a partir del viernes vana lanzar un mega operativo para castigar a los malos conductores.

Quienes van con el celular en las manos y que no les gusta abrocharse sus cinturones de seguridad tampoco se salvarán de ser multados. También a los impacientes que no respetan las señales de Alto en las intersecciones ni a los autobuses escolares cuando están bajando o subiendo alumnos, entre otras infracciones comunes de tránsito. Archivado: Crónica alerta operativo policial

Nuestra comunidad inmigrante podría ser la más afectada

Las autoridades dijeron que habrá además muchos policías de la unidad canina en los alrededores del condado en busca de drogas, y hasta vigilancia aérea, etc. Es muy importante destacar de que Gwinnett es la localidad donde más residen hispanos en todo el estado, en pocas palabras es casi seguro que mucha de nuestra gente se verá afectada.

Con esto no estoy diciendo que somos los que manejamos más mal, sino que ciertos lugares puros rostros latinos se ven, lo cual quiere decir que serán ellos los que van a ser detenidos por el mínimo error que cometan. Los que no cuenta con una licencia de conducir, irán a la cárcel y deberán pagar miles de dólares para poder salir. A respetar las leyes se ha dicho mi gente, y en lo posible, tratemos mejor de no manejar por ahora. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima. Archivado: Crónica alerta operativo policial